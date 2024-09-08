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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Хиляль» получил плохую новость по Неймару

08 Сентября 2024 • 10:00 Комментировать

Звездный форвард Неймар, являющийся игроком саудовского «Аль-Хиляля», продолжает находиться в клубном лазарете из-за повреждения крестообразных связок колена.

Согласно сведениям аккаунта Thamer в соцсетях, 32-летний нападающий не смог пройти необходимые медицинские тесты. Игроку потребуется больше времени для полного восстановления после тяжелой травмы.

Неймар пополнил ряды «Аль-Хиляля» летом прошлого года. Нападающий успел провести за саудовскую команду всего пять поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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