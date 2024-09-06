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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар снова вне заявки «Аль-Хиляля»

06 Сентября 2024 • 21:59 Комментировать
Аль-Рияд
...
Аль-Хиляль Эр-Рияд
14.09 21:00

Сообщается, что возвращение бразильского форварда Неймара к играм за «Аль-Хиляль» откладывается. Причиной является травма колена игрока, из-за которой он пропустил уже более 50 матчей, проведя в сезоне 23/24 всего трёх встречи до того, как был травмирован.

Согласно регламенту саудовской Про-лиги, клуб имеет право внести в заявку 8 иностранных игроков. В связи с тем, что полное восстановление Неймара ожидается не ранее ноября, руководством клуба было принято решение подписать бразильского нападающего Ренана Лоди, а к вопросу с Неймаром вернуться в январе, когда он полностью оправится от травмы, сообщает Goal.


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Неймар чемпионат Саудовской Аравии Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

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