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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бергвейн признался, что поехал в Саудовскую Аравию за деньгами

06 Сентября 2024 • 14:45 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
...
Аль-Вахда Мекка
15.09 21:00

Нидерландский нападающий «Аль-Иттихада» Стевен Бергвейн ответил на вопрос, почему решил перебраться в Саудовскую Аравию.

— Конечно, я значительно выиграю в финансовом плане, не буду врать. Но и в спортивном плане это тоже интересно, ведь я буду играть с Бензема, Канте и Фабиньо, — приводит слова Бергвейна Telegraaf.

Минувшим летом 26-летний вингер перебрался из «Аякса» в «Аль-Иттихад». Трансфер Бергвейна обошелся саудовскому коллективу в 21 миллион евро.

В составе новой команды футболист пока на поле не выходил. Трудовой договор нидерландца с клубом рассчитан до середины 2027 года.

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