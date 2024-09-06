Бергвейн признался, что поехал в Саудовскую Аравию за деньгами

Нидерландский нападающий «Аль-Иттихада» Стевен Бергвейн ответил на вопрос, почему решил перебраться в Саудовскую Аравию.

— Конечно, я значительно выиграю в финансовом плане, не буду врать. Но и в спортивном плане это тоже интересно, ведь я буду играть с Бензема, Канте и Фабиньо, — приводит слова Бергвейна Telegraaf.

Минувшим летом 26-летний вингер перебрался из «Аякса» в «Аль-Иттихад». Трансфер Бергвейна обошелся саудовскому коллективу в 21 миллион евро.

В составе новой команды футболист пока на поле не выходил. Трудовой договор нидерландца с клубом рассчитан до середины 2027 года.