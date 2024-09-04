Рабио может стать одноклубником Роналду

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио может воссоединиться с Криштиану Роналду, с которым ранее выступал в составе «старой синьоры». По информации от Il Corriere dello Sport, француз в ближайшее время может перебраться в Саудовскую Аравию, где в его услугах заинтересован «Аль-Наср».

Источник сообщает, что команда предложила Рабио контракт с зарплатой в размере 20 миллионов евро в год. Полузащитник взял время на размышления. Сообщается, что Криштиану Роналду лично пытается убедить Адриена принять предложение «Аль-Насра».

Ранее Рабио отказался переходить в «Милан». Игроком интересовались топ-клубы из Английской премьер-лиги.