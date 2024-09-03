Названа зарплата Айвена Тони в Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Брентфорда» Айвен Тони принял выгодное предложение от «Аль-Ахли».

28-летний футболист перебрался в саудовский клуб в последний день августа. Стоимость трансфера оценивается в 42 млн евро. По данным Sky Sports, Тони заключил с «Аль-Ахли» четырёхлетний договор на общую сумму в 57 млн фунтов стерлингов (почти 68 млн евро). Таким образом, англичанин будет зарабатывать около 16,6 млн евро в год или 327 тыс евро в неделю. Некоторые источники сообщали о зарплате в размере более 1 млн евро в неделю, что не соответствует действительности.

Айвен Тони выступал за «Брентфорд» на протяжении четырёх лет. На счету форварда 72 забитых мяча в 141 матче за «пчёл».