Роналду оценил старт сезона

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал комментарий по поводу своего выступления на старте сезона 2024/2025.

«Я не участвовал в предсезонной подготовке «Аль-Насра», но при этом положительно начал сезон на личном уровне. Я смог забить во всех четырёх матчах, а также сделать голевую передачу. Я чувствую себя хорошо, я почти в хорошей форме», - сказал Роналду в интервью A Bola.

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года. По ходу нынешнего сезона звёздный форвард отметит свой 40-й день рождения. О завершении футбольной карьеры Криштиану пока что не думает.