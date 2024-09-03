«Я говорил это больше в шутку»: Роналду – о стремлении забить 1000 голов

Недавно Криштиану Роналду говорил о желании забить 1000 голов в своей карьере. Португалец, который забил уже 899 голов, дал новый комментарий на этот счёт.

«Я забил 899 голов, и вы думаете, что я переживаю о 901-м или 902-м голе? Голов так много, что это уже не то, что меня волнует. Иногда ты забиваешь, иногда нет. Всегда бывают серии, когда забить не получается.

Прежде чем достичь 1000 голов, я должен забить 900. Но я говорил это больше в шутку. Нужно относиться к этому естественно и не быть одержимым голами. Думаю, я смогу забить 900-й гол. Но если я не достигну 1000 голов, то это не будет проблемой», - сказал Роналду в интервью A Bola.