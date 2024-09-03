Куман: «Двери сборной Нидерландов закрыты для Бергвейна»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман раскритиковал нападающего Стевена Бергвейна, который летом перебрался в «Аль-Иттихад».

«Бергвейн решил перебраться в Саудовскую Аравию в возрасте 26 лет. Стало понятно, что он отказался от спортивных амбиций. Двери сборной Нидерландов теперь закрыты для Стевена. Он наверняка догадывался, что я скажу нечто подобное», – заявил Куман на пресс-конференции.

Напомним, у Бергвейна были варианты для продолжения карьеры в Европе, но футболист принял решение перебраться в Саудовскую Аравию из-за выгодного предложения по контракту.