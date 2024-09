Названы лучшие иностранцы в Саудовской Аравии: Роналду – первый, Стоичков – четырнадцатый

Специалисты из Four Four Two не устают публиковать разнообразные интересные рейтинги. На этот раз на страницах портала был опубликован рейтинг лучших игроков, которые играют или играли в Саудовской Аравии.

Первое место занял Криштиану Роналду, который провёл в Саудовской Аравии уже больше полутора лет. На второй позиции идёт Неймар, а тройку замыкает Карим Бензема.

Дальше в топ-15 идут Габри Вейга, Рияд Марез, Н’Голо Канте, Садио Мане, Эмерик Лапорт, Бебето, Эвер Банега, Рубен Невеш, Джорджиньо Вейналдум, Иван Ракитич, Христо Стоичков и Калиду Кулибали.

Стоит сказать, что из-за приезда звёзд футбол в Саудовской Аравии активно развивается.