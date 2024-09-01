Нападающий Криштиану Роналду в скором времени присоединится к сборной Португалии, но пока что звёздный футболист отдыхает в компании своей возлюбленной Джорджины Родригес. Девушка в воскресенье опубликовала в социальных несколько ярких фотографий и видео.

«Люблю его», - так подписала Джорджина публикацию.

В сентябре сборная Португалии проведёт два стартовых матча в рамках нового сезона Лиги наций. В четверг, 5 сентября, португальская команда сыграет против Хорватии, а в воскресенье, 8 сентября, – против Шотландии. Обе игры будут для «европейских бразильцев» домашними.