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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду надел украшения на сумму более 7 млн евро

31 Августа 2024 • 13:48 Комментировать (1)

На днях Криштиану Роналду поучаствовал в жеребьёвке нового сезона Лиги чемпионов. Звёздный португальский футболист пришёл на мероприятие в дорогом костюме с украшениями. Как сообщает The Sun, цена украшений превышает 6 миллионов фунтов (примерно 7,1 миллиона евро).

Самым дорогим украшением стал значок на пиджаке, содержащий 33-каратный бриллиант. Стоимость украшения – 3,8 миллиона фунтов.

Часы, в которых был Роналду, стоят 2,2 миллиона фунтов. А серьги футболиста, изготовленные из 18-каратного белого золота, можно купить за 6500 фунтов.

Отметим, что на клубном уровне Криштиану Роналду представляет саудовский «Аль-Наср».

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
31 Августа 2024 в 14:03
Вот сколько стоят 0 трофеев.. Ворюга.. А-ха-ха-ха .. 😄🤣
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