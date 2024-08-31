Роналду надел украшения на сумму более 7 млн евро

На днях Криштиану Роналду поучаствовал в жеребьёвке нового сезона Лиги чемпионов. Звёздный португальский футболист пришёл на мероприятие в дорогом костюме с украшениями. Как сообщает The Sun, цена украшений превышает 6 миллионов фунтов (примерно 7,1 миллиона евро).

Самым дорогим украшением стал значок на пиджаке, содержащий 33-каратный бриллиант. Стоимость украшения – 3,8 миллиона фунтов.

Часы, в которых был Роналду, стоят 2,2 миллиона фунтов. А серьги футболиста, изготовленные из 18-каратного белого золота, можно купить за 6500 фунтов.

Отметим, что на клубном уровне Криштиану Роналду представляет саудовский «Аль-Наср».