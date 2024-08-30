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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Глава УЕФА высказался о Криштиану Роналду

30 Августа 2024 • 09:21 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о португальском бомбардире Криштиану Роналду, ныне выступающем в Саудовской Аравии.

«Роналду – одна из самых ярких звезд Лиги чемпионов. Его достижения станут серьезным вызовом для следующих поколений футболистов. Криштиану обладает высочайшим профессионализмом, трудовой этикой. Он очень предан своему делу. Другие игроки должны стремиться подражать таким качествам», - передает слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

В Европе Роналду известен по выступлениям за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

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