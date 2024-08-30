Глава УЕФА высказался о Криштиану Роналду

«Роналду – одна из самых ярких звезд Лиги чемпионов. Его достижения станут серьезным вызовом для следующих поколений футболистов. Криштиану обладает высочайшим профессионализмом, трудовой этикой. Он очень предан своему делу. Другие игроки должны стремиться подражать таким качествам», - передает слова Чеферина пресс-служба УЕФА.