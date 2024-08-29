Серхио Рамос договорился с новым клубом

Защитник Серхио Рамос по завершению сезона 2023/2024 покинул «Севилью». Теперь опытный футболист готовится к переезду в Саудовскую Аравию. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Саша Тавольери, 38-летний Рамос договорился о контакте с клубом «Аль-Оруба». Эта команда повысилась в классе до топ-дивизиона по итогам прошлого сезона.

Отметим, что «Аль-Оруба» не лучшим образом начала путь в чемпионате Саудовской Аравии. В двух стартовых турах команда потерпела два поражения с общим счётом 1:4.

Ранее Серхио Рамос выступал исключительно в Европе. Теперь же опытный защитник попробует себя на Ближнем Востоке.