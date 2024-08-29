Роналду: «Я знал, что футбол в Саудовской Аравии изменится благодаря мне»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду был уверен в том, что он сможет изменить футбол в Саудовской Аравии.

«Я знал, что футболисты последуют за мной, я знал это. Не только из-за финансов, хотя, очевидно, это является основным моментом. Но и в плане культуры футбола. Я знал, что культура саудовского футбола хороша, потому что у меня есть друзья, которые играли здесь раньше.

Ожидал ли я, что большие звёзды отправятся в Саудовскую Аравию так быстро? Нет. Но я ожидал, что футбол здесь изменится благодаря мне», - сказал Роналду в программе на своём канале в YouTube.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.