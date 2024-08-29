Роналду оценил уровень лиги в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии, где он играет уже больше полутора лет.

«В каждой лиге есть сложности. Уверен, что и другие футболисты скажут, что в Саудовской Аравии сложно. Здесь непросто, плюс сказывается жаркая погода. На мой взгляд, местный чемпионат имеет хороший уровень, и он продолжает расти», - сказал Роналду в программе на своём канале в YouTube.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца июня 2025 года. Ранее в прессе проскакивали слухи, что стороны могут продлить трудовой договор ещё на один сезон.