Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире

Центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает себя самым популярным человеком в мире.

«Я самый популярный человек в мире. Когда вы говорите о Роналду плохо, то сразу оказываетесь в центре внимания людей. Это нормальное явление», - приводятся слова 39-летнего нападающего в аккаунте Football_Tweet.

Напомним, что звездный португалец выступает в Саудовской Аравии с начала 2023 года. В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром местного чемпионата.

В Европе Криштиану известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

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