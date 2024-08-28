Роналду: «Не буду врать – если мы побеждаем, а я забиваю, то я становлюсь немного счастливее»

Нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к забитым голам.

«Когда игра завершается, то всегда лучше победа, чем поражение. Но я не буду врать – если мы побеждаем, а я забиваю, то я становлюсь немного счастливее. Я должен быть честным. Но когда мы проигрываем, мы расстроены и злы. На следующий день я думаю: «Давай, Криштиану!» Жизнь продолжается. Прошлое уже не вернуть. Настоящее – лучшее, что у нас есть. Потому что мы никогда не знаем, что будет завтра», - сказал Роналду в программе на своём канале в YouTube.

По ходу сезона 2024/2025 Криштиану Роналду исполнится 40 лет.

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