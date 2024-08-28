Роналду: «Всегда думал: «Криштиану, ты лучший футболист в мире»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о давлении, которое он на себя оказывает.

«Я всегда оказывал на себя давление. Всегда думал: «Криштиану, ты лучший футболист в мире». Я до сих пор так думаю, я всегда давлю на себя. Тут есть две стороны медали. Когда всё хорошо, всё в порядке. А когда что-то идёт не так, что ты чувствуешь слишком многое из-за этого давления. Но мне это нравится, потому что я умею справляться с давлением», - сказал Роналду в программе, которая вышла на его канале в YouTube.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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