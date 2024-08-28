Роналду рассказал, в какой день завершит карьеру

Звёздный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда завершит футбольную карьеру.
«Я чувствую себя хорошо. Я чувствую, что всё ещё могу вести мяч, бить по мячу, забивать голы, прыгать. В тот день, когда я почувствую, что ничего не получается, что я ничего не даю, я соберу вещи и уйду из футбола. Но сейчас мне кажется, что этот день далёк», - сказал Роналду на видео, которое вышло на его канале в YouTube.
По ходу сезона 2024/2025 Криштиану Роналду отметит свой 40-й день рождения. Действующий контракт португальца с саудовским «Аль-Насром» истекает следующим летом.
Знаменитый аргентинский футболист сказал что не знает когда это будет. Скорее всего не завтра и даже не в понедельник. Следите за нашими новостями.
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