«Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал свою большую цель в футболе. По словам 39-летнего форварда, он хочет достичь отметки в 1000 голов. Сейчас на счету Роналду 899 результативных ударов.

«Я уже лучший бомбардир в истории футбола. Но я собираюсь поднять планку ещё выше. Скоро у меня будет 900 голов, а после этого поставлю цель достичь 1000 голов. Я хочу это сделать. Может, к тому моменту мне будет 41 год, я не знаю. Для меня это важная веха: достичь 1000 голов. И я хотел бы, чтобы было видео со всеми моими 1000 голами, чтобы я мог доказать, что я столько забил», - сказал Роналду в программе на своём канале UR Cristiano в YouTube.

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.