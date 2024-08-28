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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду установил мировой рекорд, но не в футболе

28 Августа 2024 • 09:52 Комментировать (1)

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала рекорд португальского нападающего Криштиану Роналду. За первые сутки на ютуб-канал 39-летнего футболиста подписались 19,7 миллиона человек. После шести дней запуска проекта число его подписчиков составляет 48 миллионов.

Стоит напомнить, что Роналду первый миллион набрал за полтора часа. Ранее подобное не удавалось никому.

Криштиану с начала 2023 года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». В прошлом сезоне звездный португалец стал лучшим бомбардиром лиги, записав на свой счет 35 забитых мячей.

Роналду выбрал клуб для Зидана

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
28 Августа 2024 в 10:13
Сколько миллионов он мог заработать за это время))
Бедствовать он не будет после завершения карьеры)
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