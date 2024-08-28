Криштиану Роналду установил мировой рекорд, но не в футболе

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала рекорд португальского нападающего Криштиану Роналду. За первые сутки на ютуб-канал 39-летнего футболиста подписались 19,7 миллиона человек. После шести дней запуска проекта число его подписчиков составляет 48 миллионов.

Стоит напомнить, что Роналду первый миллион набрал за полтора часа. Ранее подобное не удавалось никому.

Криштиану с начала 2023 года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». В прошлом сезоне звездный португалец стал лучшим бомбардиром лиги, записав на свой счет 35 забитых мячей.

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