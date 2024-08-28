Роналду выбрал клуб для Зидана

Звездный центрфорвард Криштиану Роналду выбрал нового тренера для «Аль-Насра». Как сообщил инсайдер Эдуардо Инда, 39-летний португалец хочет видеть у руля команды французского специалиста Зинедина Зидана.

«Криштиану настаивает на назначении Зидана. Клуб вложил много денег, но пока не может найти наставника. Роналду хочет видеть «Зизу» в Саудовской Аравии», - заявил журналист в эфире El Chiringuito de Jugones.

В своей тренерской карьере Зидан работал только в мадридском «Реале». 52-летний французский наставник вошел в историю, выиграв с «королевским» клубом три Лиги чемпионов подряд.

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