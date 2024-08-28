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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду: «Всё только начинается»

28 Августа 2024 • 08:26 Комментировать

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал крупную победу над «Аль-Фейхой» в чемпионате страны. Команда 39-летнего бомбардира выиграла со счетом 4:1.

«Все только начинается. «Аль-Наср», вперед», - говорится в публикации Криштиану в социальных сетях.

В новом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду поучаствовал в двух встречах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

В минувшем розыгрыше турнира Криштиану стал лучшим бомбардиром. Португалец забил 35 мячей и сделал 11 результативных передач в 31 встрече.

Роналду назвал последний клуб в своей карьере

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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