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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду назвал последний клуб в своей карьере

27 Августа 2024 • 10:21 Комментировать

Нападающий Криштиану Роналду, который играет в саудовском «Аль-Насре», ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Пока не знаю, когда повешу бутсы на гвоздь – через два или три года. Думаю, я завершу карьеру в «Аль-Насре». Меня все устраивает в этом клубе, мне нравится жить в Саудовской Аравии. Хочу продолжать выступать здесь», - приводятся слова 39-летнего португальского форварда в соцсетях инсайдера Фабрицио Романо.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Криштиану подписал с саудовским клубом трудовое соглашение до конца июня 2025-го. Его рыночный ценник – 15 миллионов евро.

Криштиану Роналду ответил, готов ли стать тренером

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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