Роналду назвал последний клуб в своей карьере

«Пока не знаю, когда повешу бутсы на гвоздь – через два или три года. Думаю, я завершу карьеру в «Аль-Насре». Меня все устраивает в этом клубе, мне нравится жить в Саудовской Аравии. Хочу продолжать выступать здесь», - приводятся слова 39-летнего португальского форварда в соцсетях инсайдера Фабрицио Романо.