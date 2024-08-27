Криштиану Роналду ответил, готов ли стать тренером

Центрфорвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался относительно своего будущего в футболе.
«Стану ли я тренером? Сейчас у меня нет такой мысли. Я планирую заниматься другими делами после карьеры в футболе, однако только богу известно, что будет на самом деле», - передает слова 39-летнего звездного нападающего A Bola.
Роналду перешел в саудовский клуб в начале 2023 года после скандального расставания с «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне Кришиану стал лучшим бомбардиром команды, записав себе в актив 44 забитых мяча и 13 результативных передач.
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