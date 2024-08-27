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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду ответил, готов ли стать тренером

27 Августа 2024 • 08:52 Комментировать (1)

Центрфорвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался относительно своего будущего в футболе.

«Стану ли я тренером? Сейчас у меня нет такой мысли. Я планирую заниматься другими делами после карьеры в футболе, однако только богу известно, что будет на самом деле», - передает слова 39-летнего звездного нападающего A Bola.

Роналду перешел в саудовский клуб в начале 2023 года после скандального расставания с «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне Кришиану стал лучшим бомбардиром команды, записав себе в актив 44 забитых мяча и 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1) Все комментарии
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Vandalism
27 Августа 2024 в 09:30
Подобного мусора я могу настрочить вам по 100 штук за день! СРОЧНО! ЭКСКЛЮЗИВ! Мохаммед Салах ответил будет ли он есть свинину. В интервью Салах сказал что ислам запрпщает ему есть свинину, но на все воля Аллаха и возможно когда-нибудь он ее попробует.
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