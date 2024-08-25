Роналду может выйти на боксёрский ринг – известно имя соперника

KSI не исключил, что Кришитану Роналду захочет заняться боксом, и даже назвал имя первого соперника португальской звезды.

KSI – американский блогер, он создал боксёрскую организацию Misfits Boxing, которая организовывает бои между известными спортсменами. Например, в этой организации будет драться победитель АПЛ в составе «Лестера» Дэнни Симпсон. Экс-футболист дебютирует в ринге против YouTube-блогера Дэнни Ааронса.

В преддверии этого боя KSI задали вопрос, может ли Криштиану поддаться соблазну и последовать примеру бывшего товарища по «Манчестер Юнайтед» (Симпсон играл в молодёжке).

«Никогда не знаешь, что может произойти. Могло бы получиться что-то интересное, если бы он в первом поединке вышел против Златана Ибрагимовича», - сказал он в интервью talkSPORT.