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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду может выйти на боксёрский ринг – известно имя соперника

25 Августа 2024 • 14:55 Комментировать (1)

KSI не исключил, что Кришитану Роналду захочет заняться боксом, и даже назвал имя первого соперника португальской звезды.

KSI – американский блогер, он создал боксёрскую организацию Misfits Boxing, которая организовывает бои между известными спортсменами. Например, в этой организации будет драться победитель АПЛ в составе «Лестера» Дэнни Симпсон. Экс-футболист дебютирует в ринге против YouTube-блогера Дэнни Ааронса.

В преддверии этого боя KSI задали вопрос, может ли Криштиану поддаться соблазну и последовать примеру бывшего товарища по «Манчестер Юнайтед» (Симпсон играл в молодёжке).

«Никогда не знаешь, что может произойти. Могло бы получиться что-то интересное, если бы он в первом поединке вышел против Златана Ибрагимовича», - сказал он в интервью talkSPORT.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
25 Августа 2024 в 15:00
Можете даже не писать : Хари. Бадр. На Кейн.
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