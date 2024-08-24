Криштиану Роналду сделал заявление после старта сезона

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат против «Аль-Раеда» в матче стартового тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, в активе 39-летнего португальца забитый мяч.

«Мы никогда не успокоимся и не сдадимся. Решимость нашей команды не знает границ», - написал звездный португалец в социальных сетях.

В прошлом сезоне Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Нападающий принял участие в 31 встрече, записав на свой счет 35 забитых мячей и 11 голевых передач. Трудовой договор Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года.

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