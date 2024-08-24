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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду сделал заявление после старта сезона

24 Августа 2024 • 09:56 Комментировать (1)

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат против «Аль-Раеда» в матче стартового тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, в активе 39-летнего португальца забитый мяч.

«Мы никогда не успокоимся и не сдадимся. Решимость нашей команды не знает границ», - написал звездный португалец в социальных сетях.

В прошлом сезоне Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Нападающий принял участие в 31 встрече, записав на свой счет 35 забитых мячей и 11 голевых передач. Трудовой договор Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года.

Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
24 Августа 2024 в 10:22
Кол-во трофеев тоже не знает границ.. Куды их ставить?.. А-ха-ха-ха.. 😂🤪
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