Неймар сыграл пять матчей за «Аль-Хиляль», но обошёл Роналду по количеству титулов в Саудовской Аравии

Совсем недавно Неймар был кумиром миллионов, теперь над ним не смеялся только ленивый.

Только, если посмотреть на его награды в Саудовской Аравии смех сменится на недоумение. Дело в том, что 32-летний Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» всего лишь пять матчей и выиграть пять трофеев с командой. Официально клуб объявил о переходе бразильца 15 августа 2023 года.

На этот момент у Неймара было мышечное повреждение, из-за которой он отсутствовал до начала сентября. А уже в следующем месяце он получил страшную травму — надрыв крестообразной связки колена. Он уже не играет более 270 дней.

Однако, это не мешает Неймару копить трофеи. Он успел сыграть за «Аль-Хиляль» всего лишь пять матчей и выиграть пять титулов на внутренней арене:

Кубок Короля 2022/2023, 2023/2024

Премьер-лига 2023/2024

Суперкубок 2024, 2024/2025

Почти в это же время Криштиану Роналду не смог выиграть ни одного трофея с «Аль-Насром». Португалец только в прошлом сезоне стал лучшим игроком лиги.