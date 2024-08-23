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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар сыграл пять матчей за «Аль-Хиляль», но обошёл Роналду по количеству титулов в Саудовской Аравии

23 Августа 2024 • 11:50 Комментировать (2)

Совсем недавно Неймар был кумиром миллионов, теперь над ним не смеялся только ленивый.

Только, если посмотреть на его награды в Саудовской Аравии смех сменится на недоумение. Дело в том, что 32-летний Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» всего лишь пять матчей и выиграть пять трофеев с командой. Официально клуб объявил о переходе бразильца 15 августа 2023 года.

На этот момент у Неймара было мышечное повреждение, из-за которой он отсутствовал до начала сентября. А уже в следующем месяце он получил страшную травму — надрыв крестообразной связки колена. Он уже не играет более 270 дней.

Однако, это не мешает Неймару копить трофеи. Он успел сыграть за «Аль-Хиляль» всего лишь пять матчей и выиграть пять титулов на внутренней арене:

  • Кубок Короля 2022/2023, 2023/2024
  • Премьер-лига 2023/2024
  • Суперкубок 2024, 2024/2025

Почти в это же время Криштиану Роналду не смог выиграть ни одного трофея с «Аль-Насром». Португалец только в прошлом сезоне стал лучшим игроком лиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Неймар Саудовская Аравия Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Alex1972
23 Августа 2024 в 11:57
Е-е-е-е-е-е!.. 🤭😂
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One Live
23 Августа 2024 в 11:53
Дима активно дрочит на Роналду)))
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