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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду оформил 3+1 в трёх стартовых матчах нового сезона

23 Августа 2024 • 06:28 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
1:1
Аль-Раед Бурайда

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, похоже, не намерен сбавлять обороты в новом сезоне.

Португалец открыл счёт в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Раеда», поразив ворота на 34-й минуте, однако для победы этого не хватило – 1:1. Ранее 39-летний форвард забил по голу в поединках Суперкубка против «Аль-Хиляля» (1:4) и «Аль-Таавуна» (2:0). В последнем случае суперзвезде также удалось отметиться результативной передачей. Таким образом, в трёх стартовых матчах нового сезона Криштиану записал себе в актив четыре результативных действия.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии с 35 голами. В общей сложности лидер атаки «Аль-Насра» отличился 50 раз в 51 встрече минувшей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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