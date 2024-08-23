Роналду оформил 3+1 в трёх стартовых матчах нового сезона

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, похоже, не намерен сбавлять обороты в новом сезоне.

Португалец открыл счёт в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Раеда», поразив ворота на 34-й минуте, однако для победы этого не хватило – 1:1. Ранее 39-летний форвард забил по голу в поединках Суперкубка против «Аль-Хиляля» (1:4) и «Аль-Таавуна» (2:0). В последнем случае суперзвезде также удалось отметиться результативной передачей. Таким образом, в трёх стартовых матчах нового сезона Криштиану записал себе в актив четыре результативных действия.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии с 35 голами. В общей сложности лидер атаки «Аль-Насра» отличился 50 раз в 51 встрече минувшей кампании.