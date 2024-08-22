Роналду попросили молчать о проблеме «Аль-Насра» - раскрыты детали

Саудовский «Аль-Наср» сейчас переживает не самые лучшие времена. Клуб испытывает финансовые трудности, рапортует Essentially Sports.

По данным источника, руководство запрашивало деньги на усиление состава у саудовского инвестиционного фонда, на что получило отказ. Роналду знает о денежном кризисе в клубе и недоволен этим. При этом 39-летний звездный игрок публично не комментирует сложившуюся ситуацию по просьбе боссов «Аль-Насра».

Роналду присоединился к саудовскому клубу в начале 2023 года. Криштиану подписал контракт до лета 2025-го. В «Аль-Насре» он зарабатывает 200 миллионов евро в год.

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