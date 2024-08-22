Джорджина Родригес обратилась к Роналду

Джорджина Родригес, возлюбленная звездного португальского нападающего Криштиану Роналду, отреагировала на решение футболиста запустить собственный ютуб-канал.
«Это очень перспективный проект, который точно ждет успех. Все, что ты делаешь, обречено на успех. В этом у меня нет сомнений. Благодаря своей работе и магнетизму ты привлекаешь интерес людей», - обратилась девушка к Криштиану в социальных сетях.
В настоящий момент на ютуб-канал 39-летнего нападающего подписались почти 16 миллионов человек.
Роналду является игроком «Аль-Насра». В прошлом сезоне португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии.
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