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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Джорджина Родригес обратилась к Роналду

22 Августа 2024 • 11:28 Комментировать

Джорджина Родригес, возлюбленная звездного португальского нападающего Криштиану Роналду, отреагировала на решение футболиста запустить собственный ютуб-канал.

«Это очень перспективный проект, который точно ждет успех. Все, что ты делаешь, обречено на успех. В этом у меня нет сомнений. Благодаря своей работе и магнетизму ты привлекаешь интерес людей», - обратилась девушка к Криштиану в социальных сетях.

В настоящий момент на ютуб-канал 39-летнего нападающего подписались почти 16 миллионов человек.

Роналду является игроком «Аль-Насра». В прошлом сезоне португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии.

Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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