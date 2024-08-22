Джорджина Родригес обратилась к Роналду

«Это очень перспективный проект, который точно ждет успех. Все, что ты делаешь, обречено на успех. В этом у меня нет сомнений. Благодаря своей работе и магнетизму ты привлекаешь интерес людей», - обратилась девушка к Криштиану в социальных сетях.