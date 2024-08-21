Роналду установил рекорд по количеству подписок на YouTube с помощью культового празднования

Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду создал собственный YouTube-канал, на который подписались миллионы поклонников.

21 августа на видеохостинге YouTube появился канал «UR · Cristiano», который за 90 минут превысил отметку в миллион подписчиков, а на момент выхода новости на футболиста подписалось более 3 миллионов человек.

Судя по всему, канал создан, чтобы дать фанатам возможность заглянуть в жизнь футболиста и его жены Джорджины Родригес. Помимо этого, Роналду делится на различные темы в серии видеороликов.

На одном из видео Роналду выбирает между боксом и UFC, НБА и НФЛ. Когда португальца попросили выбрать между гольфом и теннисом, он склонился в сторону тенниса. Интересно, что в самом первом видео на канале «UR · Cristiano» мы можем видеть, как Криштиану считает от 7 до 0 и произносит культовую фразу «siuuu».

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