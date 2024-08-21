«Роналду скажет, что пошёл в туалет»: Журналист не верит в наказание звёздного форварда

Поговаривают, что форварда Криштиану Роналду могут наказать после того, как он отказался идти на получение медалей за второе место после поражения «Аль-Насра» в финале Суперкубка Саудовской Аравии. Впрочем, журналист Валид аль-Фарадж не верит, что наказание звёздного форварда возможно.

«Он скажет, что пошёл в туалет. Это приемлемое оправдание. И что вы ему тогда скажете?» - цитирует журналиста портал Goal.

Напомним, что в финале Суперкубка «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» со счётом 4:1. При этом после первого тайма «Аль-Наср» лидировал, когда голом отметился как раз Роналду.