Роналду могут наказать после Суперкубка – названа причина

Нападающий Криштиану Роналду был очень расстроен поражением «Аль-Насра» в финале Суперкубка Саудовской Аравии. «Аль-Наср» после гола Роналду вёл к перерыву, но «Аль-Хиляль» в итоге добился крупной победы со счётом 4:1.

Роналду по ходу второго тайма обвинял команду в том, что она сонная, демонстрируя характерный жест. Но наказать звёздного форварда «Аль-Насра» могут не за этот жест, а за то, что он отказаться получать медаль за второе место. В Саудовской Аравии пропуск торжественной церемонии наказывается лишением приза и штрафом в 20 тысяч риялов (примерно 4800 евро), сообщает портал Goal.

Действующий контракт Криштиану Роналду рассчитан до середины 2025 года.

Названа сумма, которую Роналду будет платить Джорджине в случае развода