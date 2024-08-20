Бензема попросил «Аль-Иттихад» подписать звезду – названо имя

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема обратился к руководителям клуба. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, француз попросил клуб подписать вингера Садио Мане из «Аль-Насра». Бензема считает, что с сенегальцем у команды будет больше шансов побороться за чемпионский титул в новом сезоне.

Отмечается, что переговоры между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром» уже идут. Мане может перейти в новый клуб как на правах аренды, так и на полноценной основе. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 32-летнего сенегальца в 15 миллионов евро. В «Аль-Наср» Садио перешёл прошлым летом из «Баварии».