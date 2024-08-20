Мане может уйти из «Аль-Насра» в аренду

Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане в скором времени может покинуть клуб.

Сенегалец переехал в Саудовскую Аравию в августе прошлого года, расставшись с мюнхенской «Баварией», и теперь снова подумывает о смене обстановки. Правда, в этот раз экс-звезда «Ливерпуля» далеко не уедет: как информирует Transfer News Live со ссылкой на саудовские СМИ, Мане может перебраться в «Аль-Иттихад» на правах аренды до конца сезона.

Контракт 32-летнего форварда с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость футболиста, по оценке экспертов портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.