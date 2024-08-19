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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Названа сумма, которую Роналду будет платить Джорджине в случае развода

19 Августа 2024 • 14:46 Комментировать

Недавно Криштиану Роналду назвал Джорджину Родригес своей женой, то есть звёздная пара могла тайно узаконить свои отношения в какой-то момент. Правда, официального подтверждения получено до сих пор не было.

Между тем, в прессе появилась информация о том, сколько Роналду будет платить Джорджине в случае разрыва отношений. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на журнал TV GUIA, между футболистом и возлюбленной есть договор, по которому при разрыве Криштиану будет платить Джорджине 85 тысяч фунтов в месяц. Этот договор был подписан в ноябре 2017 года, когда у пары родилась дочь Алана Мартина.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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