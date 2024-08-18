В сети обсуждают жест Роналду на поле

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» в финале Суперкубка Саудовской Аравии с крупным счётом 1:4. После первого тайма «Аль-Наср» лидировал благодаря голу Криштиану Роналду, но дальше «Аль-Хиляль» смог забить четыре гола.

В сети обсуждаемым стал жест Роналду, сделанный им, очевидно, после четвёртого пропущенного мяча. Португалец сложил руки, поднёс их к щеке и отклонил при этом голову в сторону. Криштиану давал понять, что команда просто спит на футбольном поле.

Ранее появлялась информация о том, что после этого провала «Аль-Наср» может уволить Луиша Каштру с поста главного тренера.