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Саудовская Аравия. Премьер-лига

В сети обсуждают жест Роналду на поле

18 Августа 2024 • 15:48 Комментировать (1)

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» в финале Суперкубка Саудовской Аравии с крупным счётом 1:4. После первого тайма «Аль-Наср» лидировал благодаря голу Криштиану Роналду, но дальше «Аль-Хиляль» смог забить четыре гола.

В сети обсуждаемым стал жест Роналду, сделанный им, очевидно, после четвёртого пропущенного мяча. Португалец сложил руки, поднёс их к щеке и отклонил при этом голову в сторону. Криштиану давал понять, что команда просто спит на футбольном поле.

Ранее появлялась информация о том, что после этого провала «Аль-Наср» может уволить Луиша Каштру с поста главного тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
18 Августа 2024 в 15:59
Не жест, а жесть.. А-ха-ха-ха.. 😂👏
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