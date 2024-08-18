Фанаты «Аль-Хиляля» дразнили Роналду фамилией Месси

В субботу в Саудовской Аравии проходил финальный матч Суперкубка страны. В решающей битве за трофей «Аль-Хиляль» крупно – со счётом 4:1 – обыграл «Аль-Наср». Стоит сказать, что по ходу игры поклонники «Аль-Хиляля» пытались дразнить звёздного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Они скандировали фамилию Лионеля Месси.

Стоит сказать, что подобные действия фанатов соперников «Аль-Насра» происходят в Саудовской Аравии далеко не впервые. То же самое случалось и в американской МЛС – фанаты скандировали фамилию Криштиану Роналду, пытаясь как-то повлиять на действия Лионеля Месси.