Клуб Роналду может уволить тренера после провала

«Аль-Наср» провалился в финале Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв «Аль-Хилялю» с крупным счётом 1:4. Как сообщает Aawsat, руководители «Аль-Нара» теперь всерьёз рассматривают возможность увольнения Луиша Каштру с поста главного тренера.

Стоит сказать, что Каштру сталкивается с критикой со стороны болельщиков и прессы. Его называют тренером, неспособным принимать решения в трудные времена и в больших матчах.

Источник отмечает, что «Аль-Наср» уже начал процесс поиска нового рулевого для команды. Решение о смене тренера может быть принято уже в самые ближайшие дни. Будем следить за новостями.