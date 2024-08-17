Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд в финале Суперкубка Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду снова не остался без забитого мяча.

В финальном поединке Суперкубка Саудовской Аравии отношения выясняют две сильнейшие команды прошлого розыгрыша чемпионата – «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». На 44-й минуте Роналду поразил ворота действующих чемпионов страны, открыв счёт в матче. В активе 39-летнего португальца теперь два гола и одна результативная передача в двух стартовых матчах начавшегося сезона.

В прошедшей кампании Криштиану Роналду стал автором 50 забитых мячей в 51 встрече всех турниров.

Следить за ходом второго тайма поединка «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.