​Завоюет ли Роналду Суперкубок Саудовской Аравии в ближайшие выходные: прогноз экспертов

В субботу, 17 августа 2024 года, в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии сыграют «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, и «Аль-Хиляль».

По мнению экспертов букмекерских контор «Аль-Хиляль» добьётся победы в основное время матча с вероятностью в 43,6%. Ничейный исход встречи возможен с вероятностью в 24,0%, а вот победа «Аль-Насра» в основное время – 32,4%.

«Аль-Хиляль» по мнению экспертов одержит итоговую победу в турнире с вероятностью в 55%, «Аль-Наср» – 45%.

Напомним, что матч «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль» начнётся в 19:15 по московскому времени, а прямая трансляция состоится на нашем спортивном портале.