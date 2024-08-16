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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Завоюет ли Роналду Суперкубок Саудовской Аравии в ближайшие выходные: прогноз экспертов

16 Августа 2024 • 19:36 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 2.25 X 3.70 2 2.70
Через 23 ч. 13 мин.

В субботу, 17 августа 2024 года, в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии сыграют «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, и «Аль-Хиляль».

По мнению экспертов букмекерских контор «Аль-Хиляль» добьётся победы в основное время матча с вероятностью в 43,6%. Ничейный исход встречи возможен с вероятностью в 24,0%, а вот победа «Аль-Насра» в основное время – 32,4%.

«Аль-Хиляль» по мнению экспертов одержит итоговую победу в турнире с вероятностью в 55%, «Аль-Наср» – 45%.

Напомним, что матч «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль» начнётся в 19:15 по московскому времени, а прямая трансляция состоится на нашем спортивном портале.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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Сегодня, 16 Августа
11:22
Прогноз на точный счёт матча Аль-Наср — Аль-Хиляль Суперкубка Саудовской Аравии — 17 августа 2024
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