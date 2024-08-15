Фердинанд предположил, сколько ещё лет будет играть Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о том, когда звёздный нападающий Криштиану Роналду может повесить бутсы на гвоздь.

«Я не могу раскрывать слишком много, но я немного поработал с Роналду и видел его за кулисами. Он будет играть столько, сколько захочет. Посмотрим, но я думаю, что он будет играть ещё минимум три года», - сказал Фердинанд в программе Rio Reacts.

Как известно, на клубном уровне Криштиану Роналду представляет саудовский «Аль-Наср». Действующий контракт 39-летнего португальца рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года.