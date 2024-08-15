Роналду раскрыл три своих секрета

Криштиану Роналду начал новый сезон с забитого гола и голевой передачи в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Португальскому форварду 39 лет, а он находится в отличной форме и вряд ли думает о скором завершении карьеры. Тем временем Роналду сделал в социальных сетях публикацию. Криштиану раскрыл три своих секрета, рекламируя спонсора. Футболист выделил сон, напряжённую работу и восстановление.

«Сон, напряжение и восстановление с Whoop. Новый сезон, та же цель», - написал Роналду.

Напомним, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.