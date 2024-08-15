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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду раскрыл три своих секрета

15 Августа 2024 • 16:14 Комментировать

Криштиану Роналду начал новый сезон с забитого гола и голевой передачи в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Португальскому форварду 39 лет, а он находится в отличной форме и вряд ли думает о скором завершении карьеры. Тем временем Роналду сделал в социальных сетях публикацию. Криштиану раскрыл три своих секрета, рекламируя спонсора. Футболист выделил сон, напряжённую работу и восстановление.

«Сон, напряжение и восстановление с Whoop. Новый сезон, та же цель», - написал Роналду.

Напомним, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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