В Саудовской Аравии смеются над Роналду после первого гола португальца в сезоне

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду подвергся нападкам после победного матча в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна».

Португалец в победном матче, который завершился со счётом 2:0 отметился голом и результативной передачей. Однако, хвалебных слов он в свой адрес не услышал, наоборот пользователи обрушились с хейтом на Роналду.

«0 голов против реальных соперников на Евро-2024. Он может забивать только в верблюжьей лиге», - @MessiTribute

«Это его уровень! Ха-ха, он может забивать только в Саудовской Аравии», - @psg__chief

«На трибунах нет болельщиков, вы уверены, что он забил?» - @Fredofrr

В финальном матче за Суперкубок Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграет против «Аль-Хиляла». Игра состоится 17 августа.