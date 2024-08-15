​«Аль-Наср» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии

Португальский нападающий Криштиану Роналду сыграет в финале Суперкубка Саудовской Аравии, его клуб «Аль-Наср» вышел в финал, причём Криштиану забил один из двух голов своего клуба. В результате «Аль-Таавун» был обыгран со счётом 2:0.

Теперь «Аль-Наср» сыграет в финале Суперкубка страны против «Аль-Хиляля», чемпиона минувшего сезона национального первенства. На поле, правда, не будет Марсело Брозовича - он получил красную карточку в прошедшем матче, в результате чего схлопотал дисквалификацию на главный матч турнира.

Напомним, что Роналду выступает в Саудовской Аравии с начала 2023 года.