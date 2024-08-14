Роналду забивает на профессиональном уровне уже 23 сезона подряд

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду открыл счёт своим голам в новом клубном сезоне.

Португалец помог своей команде обыграть «Аль-Таавун» в матче полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии (2:0), отличившись на 57-й минуте. Таким образом, 39-летний форвард неизменно забивает на профессиональном уровне уже в 23-м сезоне кряду. Серия стартовала ещё в 2002 году, когда футболист начинал карьеру в лиссабонском «Спортинге».

Напомним, в прошлой кампании Криштиану Роналду забил 50 голов в 51 матче за «Аль-Наср» во всех соревнованиях. Цвета саудовского клуба игрок представляет с начала 2023 года.