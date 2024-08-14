Роналду забил первый гол в сезоне

Вечером среды в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии встречаются «Аль-Таавун» и «Аль-Наср». Лидер и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил свой первый гол в рамках нового сезона. На 57-й минуте матча он удвоил преимущество своей команды. С восьми метров он забил плотным ударом без шансов для голкипера соперника.

Напомним, что текстовую трансляцию мачта клуба Роналду проводит наш портал. В разгаре второй тайм встречи, а «Аль-Наср» уверенно ведёт – 2:0. В финале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» будет играть против чемпиона страны, «Аль-Хиляля».