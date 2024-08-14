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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду – в старте «Аль-Насра» на матч полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии

14 Августа 2024 • 18:33 Комментировать
Аль-Таавун Бурайда
0:1
Аль-Наср Эр-Рияд
1-й тайм

Вечером среды во втором полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии встречаются «Аль-Наср» и «Аль-Таавун». Пресс-служба «Аль-Насра» сообщила, что игру с первых минут начнёт лидер и капитан клуба Криштиану Роналду. Также в основе выйдут такие игроки, как Марсело Брозович, Садио Мане и Эмерик Лапорт.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией вечернего матча можно на нашем портале. До его начала остаётся менее часа, стартовый свисток – в 19:15 по московскому времени. Победитель этой пары сыграет в финале Суперкубка страны против «Аль-Хиляля», чемпиона минувшего сезона национального первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Таавун Бурайда Аль-Наср Эр-Рияд

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