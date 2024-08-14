Брозович объявил о завершении карьеры в сборной

Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович объявил о завершении международной карьеры. Полузащитник «Аль-Насра» больше не сыграет за «шашечных».

Напомним, Брозович был основным полузащитником сборной Хорватии на последнем чемпионате Европы в Германии, где команда Златко Далича не смогла выйти из группы с Испанией, Албанией и Италией.

Брозович прошлым летом перебрался из миланского «Интера» в «Аль-Насра». В составе сборной Хорватии за свою карьеру 31-летний Марсело провёл 99 матчей, где отметился 7 забитыми голами. Брозович завоевывал с Хорватией серебряные и бронзовые медали чемпионата мира.